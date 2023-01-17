В Татарстане бесплатными земельными участками обеспечены 67,6% многодетных семей, вставших на учет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане бесплатными земельными участками обеспечили 67,6% многодетных семей из общего числа вставших на соответствующий учет. По данным Минземимущества республики, в Казани этот показатель равен 42,3%.

В Татарстане 77 365 многодетных семей, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка. Решение по включению в список на получение принято по 71 344 семьям, а всего предоставлено в общую долевую собственность 44 810 земельных участков.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в 2020 году в Татарстане многодетным семьям предоставили больше полутора тысяч участков.

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Айрат Назипов