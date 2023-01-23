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В Татарстане задержаны 16 человек за хищения с вертолетного завода и РЖД

10:19, 23.01.2023
В Татарстане задержаны 16 человек за хищения с вертолетного завода и РЖД
Фото: МВД по РТ

Сотрудники угрозыска МВД Татарстана пресекли действия преступной группы воров металла, действовавшей на территории республики и соседних регионов. Среди потерпевших — Российские железные дороги и Казанский вертолетный завод, сообщили сегодня на коллегии министерства, которая прошла в закрытом от СМИ режиме.

По версии силовиков, преступники действовали с апреля 2021 года по январь 2022 года, похищали металлические изделия, включая рельсы, дорожные отбойники и даже гаражи.

По подозрению в причастности задержаны 16 человек.

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Ирина Плотникова
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