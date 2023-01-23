Минобороны России начало строить водовод, соединяющий Ростовскую область и Донбасс

Минобороны России начало строительство нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец — Донбасс.

Добавим, что это уже восьмой водовод, возведенный силами Минобороны для обеспечения питьевой водой. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец и т.д.



В настоящее время ведутся археологические раскопки и геологические работы, а также продолжаются работы по разминированию территории от взрывоопасных предметов.



Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года.

21 января российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике. Также российские войска освободили Клещеевку под Артемовском (украинское название Бахмут, — прим. ред.) и населенный пункт Соль в ДНР.

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