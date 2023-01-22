В Болгарии заявили о непричастности к подрыву Крымского моста

Фото: соцсети

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что его страна непричастна к теракту на Крымском мосту. Об этом он написал в своих соцсетях.

— Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву Крымского моста, — пишет Гешев.

Фото: Минтранс России

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Владимир Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

«Реальное время» уже писало, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, по которой транспорт направляется со стороны Крыма, будут установлены в январе.



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Айрат Назипов