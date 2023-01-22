Рустам Минниханов пожелал успехов сборной Татарстана на Единых играх Специальной Олимпиады
Сегодня на площадке «Казань Экспо» проходит открытие Единых игр Специальной Олимпиады. Перед началом церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со спортсменами и тренерами сборной РТ.
— Я заверяю, что все проекты, связанные со Специальными играми, и другие вопросы мы будем рассматривать более внимательно. Такое же поручение мы дадим городам и районам республики. Вам желаю успехов! Наша команда очень серьезная, — сказал он.
В составе команды Татарстана 126 человек: 95 спортсменов и 18 тренеров. Атлеты будут участвовать в 15 дисциплинах.
Напомним, в Единых играх Специальной Олимпиады в столице Татарстана примут участие представители Белоруссии и 59 регионов России. В том числе заявлены спортсмены из Менделеевска, Мамадыша, Мензелинска, Зеленодольска, Челнов, Нижнекамска и Казани. Соревнования пройдут одновременно по 10 летним и восьми зимним видам спорта.
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