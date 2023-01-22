Рустам Минниханов пожелал успехов сборной Татарстана на Единых играх Специальной Олимпиады

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня на площадке «Казань Экспо» проходит открытие Единых игр Специальной Олимпиады. Перед началом церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со спортсменами и тренерами сборной РТ.

— Я заверяю, что все проекты, связанные со Специальными играми, и другие вопросы мы будем рассматривать более внимательно. Такое же поручение мы дадим городам и районам республики. Вам желаю успехов! Наша команда очень серьезная, — сказал он.

В составе команды Татарстана 126 человек: 95 спортсменов и 18 тренеров. Атлеты будут участвовать в 15 дисциплинах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Единых играх Специальной Олимпиады в столице Татарстана примут участие представители Белоруссии и 59 регионов России. В том числе заявлены спортсмены из Менделеевска, Мамадыша, Мензелинска, Зеленодольска, Челнов, Нижнекамска и Казани. Соревнования пройдут одновременно по 10 летним и восьми зимним видам спорта.

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Айрат Назипов