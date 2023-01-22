Бразилия и Аргентина хотят создать общую валюту

Бразилия и Аргентина на следующей неделе объявят о начале подготовки к созданию единой валюты. Это может привести к образованию второго по величине валютного блока в мире, сообщает Financial Times.

По данным издания, Аргентина и Бразилия, которые входят в торговый блок Меркосур, планируют пригласить и другие страны Латинской Америки присоединиться к их плану. Такое решение может дать толчок региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара, считают официальные лица.

Как рассказал министр экономики Аргентины Серхио Масса, этот процесс может занять годы.

Отметим, что основная денежная единица в Аргентине — песо, а в Бразилии — реал.

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Айрат Назипов