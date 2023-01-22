Эксперт спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 не раньше, чем через один-два года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Врач-инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз относительно сроков окончания пандемии. По его словам, она закончится не раньше, чем через один-два года.

— Четыре-пять лет нужно вирусу, чтобы адаптироваться, чтобы получились стойкие мутации. Три года активного процесса и два года адаптации. Три года активного процесса мы прошли, сейчас идет адаптация, она займет как раз год-два, если не появятся новые линии, — сказал он ТАСС.

По словам Тимакова, новые линии коронавируса могут появиться, если у человека сильно ослаблен иммунитет.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

На прошлой неделе, ученый КФУ Альберт Ризванов рассказал о новом подварианте омикрон-штамма COVID-19, получившем название «кракен». По его мнению, этот штамм считается самым заразным вариантом коронавируса. Но несмотря на заразность, «кракен» вызывает более легкое течение заболевания, подчеркнул профессор.



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Айрат Назипов