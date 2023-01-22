Сотрудников скорой помощи из разных регионов России могут начать командировать в ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Гарцеву проработать вопрос, согласно которому в ДНР могут быть командированы работники скорой помощи разных регионов России, взявшие шефство над ДНР. Об этом он сказал на встрече с представителями и руководителями медицины катастроф и скорой региона, сообщает ТАСС.

— Кадровый голод существует и по другим отраслям, не только в плане медицины. А что касается данного случая, может, стоит обратиться к регионам-шефам <…> — проработаем в плане временных командировок, — отметил Пушилин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Свою мысль он объяснил тем, что сейчас в ДНР с целью оказания своих услуг приезжают только волонтеры и медики.

— Потому что у нас медики и волонтеры на протяжении всего периода приезжают, может, обратим внимание и на скорую медицинскую помощь, — сказал Пушилин.

Главврач республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Сергей Бондаренко, комментируя данный вопрос, заявил, что проблемы с нехваткой кадров для скорой можно решить с помощью программ местного медицинского вуза.

Напомним, накануне татарстанские врачи рассказали о работе в Донбассе. Сообщалось, что свой долг на территории ЛНР исполнили 59 медиков.



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Антон Гаврилов