Татарстанские врачи рассказали о работе в Донбассе — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

В Татарстане поблагодарили врачей за помощь населению Донбасса. Свой врачебный долг на территории ЛНР исполнили 59 медиков, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Команда собралась из двух больниц — РКБ и 7-й городской больницы. Они отправились в окрестности Лисичанска в августе прошлого года. Медикам пришлось работать под взрывами. Но больше всего татарстанских врачей удивил другой фактор.

— Когда приехали, у людей был вопрос: «Сколько мы должны вам заплатить?». Для нас это был шок. Когда мы объяснили, начало работать «сарафанное радио». Пациентов уже приезжало к нам очень много, — сказал врач-невролог поликлиники РКБ Ильфак Ярмиев.

Мобильную поликлинику установили недалеко от Лисичанска. В сам город проехать было нельзя. Жителей на осмотр привозили на своем транспорте.

— Мы были готовы к сложностям, потому что нам заведомо сказали — воды, газа, света и связи не будет. Кто готов — едет, кто нет — может встать и уйти. Заднюю никто не дал. Все поехали, — вспомнил врач УЗИ городской больницы №7 Юрий Дзукаев.

Слова благодарности татарстанским врачам выразил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что их поступок вызывает гордость.

Напомним, съемочная группа телеканала ТНВ вместе с гуманитарным конвоем побывала в Мариуполе и Лисичанске. Узнать об их впечатлениях можно в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов