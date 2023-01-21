Президент Болгарии о поставках оружия Украине: это как «гасить огонь бензином»

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не должна обеспечивать Украину оружием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на болгарскую радиостанцию Darik Radio.

— Любой, кто не согласен с этой позицией, должен не только хорошо изучить исторические корни конфликта, но и представить анализ всех рисков, — отметил он.

Фото: wikipedia.org

Радев заявил, что противостояние на Украине ослабляет как ее саму так и Европу.

Болгарский лидер также сравнил поддержку Киева оружием с попытками «гасить огонь бензином». Комментируя заявления западных элит о единственном победителе в противостоянии на Украине, Радев выразил мнение, что такая позиция подводит мир к глобальному конфликту.

Напомним, в начале апреля 2022 года в болгарской столице Софии перед зданием парламента прошел массовый митинг против оказания военной помощи Украине. Акцию организовала болгарская партия «Возрождение». Ее лидер Костадин Костадинов заявил, что партия не допустит вмешательства Болгарии в конфликт между Россией и Украиной путем оказания военной помощи Киеву.



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Антон Гаврилов