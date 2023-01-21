В Казани автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина попал в ДТП, самого главы ведомства в салоне не было. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД по республике.

Уточняется, что авария произошла в пятницу вечером:

— Установлено, что на перекрестке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий свет светофора и совершил столкновение с BMW, за рулем которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведется разбирательство, — рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, 16 января на 148 км дороги Казань — Оренбург в Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП на встречной полосе движения. На дороге столкнулись автомобили Hyundai и Scania. Водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку. Он скончался на месте.



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Максим Кокунин