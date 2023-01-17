На трассе Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП на встречке
16 января на 148 км дороги Казань — Оренбург в Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП на встречной полосе движения, сообщили в ГИБДД по республике.
На дороге столкнулись автомобили Hyundai и Scania. Водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку. Он скончался на месте.
В Госавтоинспекции по Татарстану призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
Утром 13 января в Елабужском районе Татарстана водитель наехал на лося и попал в ДТП на встречке. Он также не выбрал безопасную скорость.
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