На трассе Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП на встречке

Фото: ГИБДД по Татарстану

16 января на 148 км дороги Казань — Оренбург в Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП на встречной полосе движения, сообщили в ГИБДД по республике.

На дороге столкнулись автомобили Hyundai и Scania. Водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку. Он скончался на месте.

В Госавтоинспекции по Татарстану призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Утром 13 января в Елабужском районе Татарстана водитель наехал на лося и попал в ДТП на встречке. Он также не выбрал безопасную скорость.



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Маргарита Головатенко