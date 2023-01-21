В Татарстане компанию оштрафуют на 1 млн рублей за дачу взятки в 200 тысяч

Фото: прокуратура Татарстана

По инициативе зеленодольской прокуратуры в Татарстане была оштрафована на 1 млн рублей коммерческая организация. Надзорное ведомство выявило факт дачи взятки от главы организации, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что с апреля по август 2021 года 38-летний директор ООО «СПТЦ24» перечислил на банковскую карту супруги сотрудника предприятия «Волгадорстрой» сумму в размере более 200 тысяч рублей за содействие в решение вопроса о выборе указанной организации в качестве приоритетного поставщика автозапчастей.

По данному факту в отношении организации было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в Татарстане с января по ноябрь 2022 года зарегистрировали 197 фактов получения взятки. Это больше, чем за весь прошлый год. Согласно подсчетам Генпрокуратуры, в республике с января по декабрь 2021 года зарегистрировали 169 преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса России. По их количеству республика занимала 5-е место, уступая Москве, Краснодарскому краю, Башкирии и Санкт-Петербургу.

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Максим Кокунин