За 11 месяцев в Татарстане выявили фактов получения взятки больше, чем за весь прошлый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с января по ноябрь 2022 года зарегистрировали 197 фактов получения взятки. Это больше, чем за весь прошлый год, выяснило «Реальное время», изучив данные Генеральной прокуратуры России.

Согласно подсчетам надзорного ведомства, в Татарстане с января по декабрь 2021 года зарегистрировали 169 преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса России. По их количеству республика занимала 5-е место, уступая Москве, Краснодарскому краю, Башкирии и Санкт-Петербургу.

По итогам января — ноября 2022 года Татарстан по количеству выявленных фактов получения взятки занимает 4-е место среди регионов России. На первом месте Москва — 376 таких преступлений, на 2-м — Ставропольский край (231), на 3-м — Краснодарский край (207).

скрншот портала правовой статистики

Напомним, в Татарстане за январь — ноябрь 2022 года зарегистрировали 48 474 преступления. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.

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Татьяна Демина