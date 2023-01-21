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В Казани из-за строительства канализации временно ограничат движение по улице Журналистов

12:11, 21.01.2023
В Казани из-за строительства канализации временно ограничат движение по улице Журналистов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Советском районе Казани с 23 января по 7 февраля ограничат движение автомобилей по улице Журналистов и внутриквартальному проезду. Как уточнили в мэрии города, это связано со строительством напорной канализации.

  • С 23 по 28 января движение ограничат по проезжей части возле зданий №62к1 и 62к13.
  • С 28 января по 2 февраля движение ограничат по внутриквартальному проезду, возле зданий №62к13 и 62в.
  • С 2 по 7 февраля движение будет закрыто по внутриквартальному проезду, возле зданий №62в, 62к3 и 102.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани продлили ограничение движения по улице Пригородной из-за строительства внутриквартальных сетей теплоснабжения. Так, проезжая часть по улице Пригородной на участке от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева будет закрыта для движения до 15 февраля. Изначально ограничение действовало до 18 января.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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