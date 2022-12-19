В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Пригородной

В Казани временно ограничат движение по улице Пригородной в связи с проведением работ по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения, такое распоряжение подписано в исполкоме города.



Ограничение будет действовать с 20 декабря до 18 января на участке от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева. Полностью перекроют тротуар и частично проезжую часть.

В Казани более чем на 2 недели ограничат движение по улице Короленко. Для проезда по 23 декабря будет закрыта проезжая часть возле дома №85 по улице Короленко. Ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения.

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Маргарита Головатенко