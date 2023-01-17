В Казани продлили ограничение движения по улице Пригородной

Продлено ограничение движения по улице Пригородной в Казани, на которой строятся внутриквартальные сети теплоснабжения, сообщили в Комитете по транспорту города.



Теперь проезжая часть по улице Пригородной на участке от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева будет закрыта для движения до 15 февраля. Изначально ограничение действовало до 18 января.

В городе планируется поэтапно ограничить движение на других участках улицы Пригородной.

Так, с 17 января до 13 февраля полностью закрыт местный проезд напротив административного здания по улице Лебедева, 4.

С 20 по 23 января частично будет закрыта проезжая часть и полностью перекрыт местный проезд возле административного здания по улице Лебедева, 4 при движении в направлении улицы Тимер Юл.

С 27 по 29 января частично ограничат движение по проезжей части возле административного здания по улице Лебедева, 4 при движении в направлении улицы Холмовой.

С 17 января в центре Казани изменилась схема проезда на перекрестке улиц Кремлевской и Лобачевского. С сегодняшнего дня начал действовать запрет на левый поворот по ул. Лобачевского при движении от ул. Дзержинского в сторону ул. Профсоюзной. Его ввели для увеличения пропускной способности перекрестка.



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Маргарита Головатенко