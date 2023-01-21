В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках Киева завербовать сотрудников ЗАЭС

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что украинские специалисты все активнее пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивая членов их семей. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил период активизации. Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону, — заявил Карчаа.

По его словам, все это создает трудности в работе с персоналом. Поэтому же часть вакансий остается не заполненной, отметил он.

— Несмотря ни на что, мы идем вперед. Люди все равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трех тысяч, — подчеркнул советник гендиректора.

Фото: wikipedia.org

В конце декабря представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), находящиеся на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили, что слышали громкие взрывы в районе АЭС.

— Хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке крупнейшей в Европе АЭС не было, эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр, — было сказано в сообщении.



Напомним, еще в начале декабря Москва выразила свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готовность обсуждать детали.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин