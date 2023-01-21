Новости общества

20:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках Киева завербовать сотрудников ЗАЭС

09:34, 21.01.2023
В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках Киева завербовать сотрудников ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что украинские специалисты все активнее пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивая членов их семей. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил период активизации. Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону, — заявил Карчаа.

По его словам, все это создает трудности в работе с персоналом. Поэтому же часть вакансий остается не заполненной, отметил он.

— Несмотря ни на что, мы идем вперед. Люди все равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трех тысяч, — подчеркнул советник гендиректора.

Фото: wikipedia.org

В конце декабря представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), находящиеся на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили, что слышали громкие взрывы в районе АЭС.

— Хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке крупнейшей в Европе АЭС не было, эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр, — было сказано в сообщении.

Напомним, еще в начале декабря Москва выразила свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готовность обсуждать детали.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также