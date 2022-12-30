В МАГАТЭ сообщили о взрывах вокруг Запорожской АЭС

В пятницу, 30 декабря, представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), находящиеся на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщили, что слышали громкие взрывы в районе АЭС.

— Хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке крупнейшей в Европе АЭС не было, эксперты МАГАТЭ сообщили, что сегодня они слышали звуки громких взрывов, которые, по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр, — сказано в сообщении.

О природе взрывов на данный момент пока ничего не известно. В администрации Запорожской области сообщение пока не прокомментировали.

Напомним, еще в начале декабря Москва выразила свое согласие с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также готовность обсуждать детали.

Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) 2 дня назад принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах. По информации источников, текст резолюции, предложенный Финляндией и Канадой, одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих. Россия и Китай проголосовали против.

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Илина Хакимова