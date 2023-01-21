США и их союзники согласились ввести два потолка цен на российскую нефть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Государства, участвующие в введении потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, согласились ввести два ограничения в зависимости от их категории. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

— Один потолок — для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таких как дизельное топливо или бензин, а другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут, — сказано в документе.

Уточняется, что заместители министров финансов признали, что данный потолок влияет на достижение сразу двух целей — ограничение доходов России от экспорта нефти и стабилизация мировых поставок. Как отметили в американском ведомстве, США и союзники в марте проведут оценку соответствия ценового потолка к текущим рыночным условиям.

Фото: pxhere.com

Напомним, на прошлой неделе уже сообщалось, что страны G7 хотят установить два потолка цен на нефтепродукты из России. Эксперты считают, что ограничение цен на российские нефтепродукты сложнее ограничений цен на нефть, поскольку нефтепродуктов множество и их стоимость часто зависит от того, где они покупаются, а не где производятся.

Так, например, дизельное топливо и керосин, как правило, продаются с премией к нефти, тогда как мазут обычно продается со скидкой. По этой причине G7 рассматривает два предельных уровня цен.



В декабре президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

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Максим Кокунин