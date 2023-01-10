СМИ: страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефтепродукты из России в феврале, сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.



По словам собеседника агентства, коалиция будет стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один — для продуктов, торгующихся с премией к нефти, второй — для торгующихся со скидкой.

Источник считает, что ограничение цен на российские нефтепродукты сложнее ограничений цен на нефть, поскольку нефтепродуктов множество и их стоимость часто зависит от того, где они покупаются, а не где производятся.

Так, например, дизельное топливо и керосин, как правило, продаются с премией к нефти, тогда как мазут обычно продается со скидкой. По этой причине G7 рассматривает два предельных уровня цен.

Фото: pixabay.com

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

Владимир Путин отмечал, что страна будет искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

В Минэнерго сегодня заявили, что подробности о мониторинге цен и о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть будут опубликованы «в ближайшее время».

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Маргарита Головатенко