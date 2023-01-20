Представители РФС и УЕФА обсудят возвращение российских клубов и сборных к международным турнирам

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В офисе Союз европейских футбольных ассоциаций запланирована встреча представителей УЕФА и Российского футбольного союза (РФС). Она состоится 24 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, на встрече будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

От РФС во встрече будет участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов, а также вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Фото: rfs.ru

Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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Айрат Назипов