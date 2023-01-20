Представители РФС и УЕФА обсудят возвращение российских клубов и сборных к международным турнирам
В офисе Союз европейских футбольных ассоциаций запланирована встреча представителей УЕФА и Российского футбольного союза (РФС). Она состоится 24 января, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, на встрече будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.
От РФС во встрече будет участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов, а также вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.
Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.
23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.
30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым