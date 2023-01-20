Казанский «Ак Барс» выиграл у «Авангарда»

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча, проходившая на стадионе «Татнефть Арена», завершилась победой команды Зинэтулы Билялетдинова со счетом 2:0

В первых двух периодах зрители не увидели голов. Но уже в третьем игровом отрезке казанцы забросили две шайбы. На 54-й минуте отличился Станислав Галиев. Еще через 3 минуты шайбу в ворота омичей забросил Кирилл Панюков.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Для подопечных Билялетдинова эта уже восьмая победа в девяти матчах.

В предыдущем матче казанцы одержали победу над ХК «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Александр Радулов и Артем Лукоянов.

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Айрат Назипов