Казанский «Ак Барс» выиграл у «Авангарда»
Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча, проходившая на стадионе «Татнефть Арена», завершилась победой команды Зинэтулы Билялетдинова со счетом 2:0
В первых двух периодах зрители не увидели голов. Но уже в третьем игровом отрезке казанцы забросили две шайбы. На 54-й минуте отличился Станислав Галиев. Еще через 3 минуты шайбу в ворота омичей забросил Кирилл Панюков.
Для подопечных Билялетдинова эта уже восьмая победа в девяти матчах.
В предыдущем матче казанцы одержали победу над ХК «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Александр Радулов и Артем Лукоянов.
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