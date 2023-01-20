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«Ак Барс» объявил состав на матч с «Авангардом»

18:23, 20.01.2023
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Авангардом»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с омским «Авангардом». Матч состоится сегодня на льду «Татнефть-Арены» в 19.00.

Состав «Ак Барса»:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Никита Дыняк — Илья Сафонов — Александр Радулов (к);
  • Василий Токранов — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Кирилл Адамчук — Константин Лучевников, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
  • Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Михаил Глухов.
Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Отметим, что в матче не сыграют Динар Хафизуллин и Дмитрий Воронков. Последний получил дисквалификацию за драку в матче с ХК «Салават Юлаев».

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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