КХЛ дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова на один матч

Хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков пропустит матч против омского «Авангарда» из-за дисквалификации. Хоккеиста наказали за драку с Евгением Тимкиным из ХК «Салават Юлаев».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, оба спортсмена были дисквалифицированы в соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ. Кроме того, хоккеистам назначили индивидуальные штрафы за повторные драки в сезоне.

Напомним, что Воронков и Тимкин подрались в начале второго периода матча регулярного чемпионата «Ак Барс» — «Салават». После инцидента каждый из хоккеистов получил по 5 минут штрафа за драку.

Фото: ak-bars.ru

Отметим, что казанцы одержали победу в «зеленом дерби» со счетом 2:1. Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Александр Радулов и Артем Лукоянов.

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Айрат Назипов