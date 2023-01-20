На казанских дорогах образовались 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани в пятницу вечером наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе сразу несколько аварий. ДТП произошли на улице Пушкина, на мосту «Миллениум», на улице Амирхана, на Сибирском тракте, на проспекте Победы, на улице Зорге, а также на Кремлевской дамбе.

Самые серьезные пробки наблюдаются в центре города. Движение затруднено едва ли не на всех улицах.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также автомобилистам придется «постоять» в Советском, Московском и Авиастроительном районах города. Заторы образовались на улицах: Павлова, Максимова, Челюскина, Симонова, Кошевого, Тэцевской, Копылова, Воровского, Васильченко, Ершова, Гвардейской, Аграрной, Родины, Завойского, Сахарова, Закиева и Габишева.

Отметим, что похожая обстановка была и вечером 19 января. Больше всего не повезло водителям в центре города.

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Айрат Назипов