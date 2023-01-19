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На дорогах Казани наблюдаются 8-балльные пробки

17:50, 19.01.2023 1
На дорогах Казани наблюдаются 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани в четверг вечером наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Хуже всего дела обстоят в центре города. «Стоят» улицы Татарстан, Пушкина, Салимжанова, Лево-Булачная, Право-Булачная, Чернышевского, Бурхана Шахиди, Бутлерова, Габдуллы Тукая и другие.

Также движение сильно затруднено на улицах Болотникова, Васильченко, Тэцевской, Копылова, Олега Кошевого, Ленинградской, Чуйкова, Гвардейской, Родины, Даурской, Зорге, Фучика, Габишева, Завойского, Сахарова, Аграрной, Ершова.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Отметим, что похожая ситуация наблюдалась и вечером 17 января. Больше всего не повезло водителям в центре Казани и Советском районе.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    Завтра вечерние пробки тоже ожидают
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