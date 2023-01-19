На дорогах Казани наблюдаются 8-балльные пробки
В Казани в четверг вечером наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Хуже всего дела обстоят в центре города. «Стоят» улицы Татарстан, Пушкина, Салимжанова, Лево-Булачная, Право-Булачная, Чернышевского, Бурхана Шахиди, Бутлерова, Габдуллы Тукая и другие.
Также движение сильно затруднено на улицах Болотникова, Васильченко, Тэцевской, Копылова, Олега Кошевого, Ленинградской, Чуйкова, Гвардейской, Родины, Даурской, Зорге, Фучика, Габишева, Завойского, Сахарова, Аграрной, Ершова.
Отметим, что похожая ситуация наблюдалась и вечером 17 января. Больше всего не повезло водителям в центре Казани и Советском районе.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии