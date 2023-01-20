Пакистан готов покупать у России до 35% от общего объема импорта нефти
Пакистан мог бы покупать в России более трети от общего объема импортируемой нефти. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик.
— Мы думаем, что можем покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти, — цитирует его Finmarket.ru.
Кроме того, стороны договорились, что к концу марта подготовят соглашение о поставках нефти, где будут решены вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов поставок. Также Россия и Пакистан договорились, что оплата поставок будет производиться в валютах дружественных стран.
Накануне «Реальное время» писало, что Россия и Пакистан согласовали строительство газопровода «Пакистанский поток». Стороны готовы подписать необходимые корпоративные документы.
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