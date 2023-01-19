Россия и Пакистан готовы подписать договор по строительству газопровода

Россия и Пакистан согласовали строительство газопровода «Пакистанский поток». Такое заявление сделал министр энергетики России Николай Шульгинов.

— Мы детально обсудили строительство газопровода «Пакистанский поток». Мы готовы подписать необходимые корпоративные документы, — сказал министр в интервью каналу PTV World.

В 2015 году власти России и Пакистана заключили соглашение о строительстве газопровода с юга на север Пакистана: от порта Карачи на юге страны до Лахора на севере. Планировалось, что российская сторона будет владеть контрольным пакетом, возьмет на себя 85% затрат и будет управлять газопроводом в течение 25 лет.

В ноябре 2020 года Москва и Исламабад пересмотрели условия соглашения. Доля пакистанских компаний увеличилась с 51 до 74%, российских, соответственно, уменьшилась.

Фото: tatarstan.ru (архив)

В октябре 2022 года Росстат сообщил, что в России за первые 9 месяцев 2022 г. увеличился объем производства СПГ (природного газа) на 11,9% по сравнению с прошлым годом. Производство СПГ за 9 месяцев 2022 года составило 24,1 миллиона тонн.

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Айрат Назипов