РБК: главой Счетной палаты России может стать Дмитрий Козак

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак является основным кандидатом на пост главы Счетной палаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы СП на следующей неделе. Согласно закону «О Счетной палате», сенаторы должны предложить президенту не менее трех кандидатов, из которых он выберет одну.

Напомним, в конце ноября 2022 года Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

Фото: kremlin.ru

В декабре Кудрин вышел на работу в компанию «Яндекс», где он занял должность советника по корпоративному развитию.

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