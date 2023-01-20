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РБК: главой Счетной палаты России может стать Дмитрий Козак

14:08, 20.01.2023
РБК: главой Счетной палаты России может стать Дмитрий Козак
Фото: kremlin.ru

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак является основным кандидатом на пост главы Счетной палаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы СП на следующей неделе. Согласно закону «О Счетной палате», сенаторы должны предложить президенту не менее трех кандидатов, из которых он выберет одну.

Напомним, в конце ноября 2022 года Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

Фото: kremlin.ru

В декабре Кудрин вышел на работу в компанию «Яндекс», где он занял должность советника по корпоративному развитию.

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