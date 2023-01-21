Сегодня в Татарстане ожидается до -11 градусов

В субботу, 21 января, ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-восточный, южный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -6 до -11 градусов. В Казани температуры воздуха составят от -7 до -9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 23—24 января, в республике сохранится умеренно морозная погода без осадков. Ночью ожидается от -14 до -19 градусов, днем — от -6 до -11°С.



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Татьяна Демина