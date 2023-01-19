В выходные в Татарстане ожидается умеренно морозная погода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается умеренно морозная погода. Днем в выходные прогнозируется до -5 градусов, а ночью — до -15°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, до конца недели в регионе сохранится антициклональный характер погоды, осадки в основном маловероятны. Небольшой снег ожидается лишь утром и днем в пятницу, 20 января, на западе Татарстана.

Этой ночью температуры воздуха в республике опустятся до -11..-16 градусов, а при прояснениях — до -22°С. Днем в пятницу ожидается от -4 до -9°С, на востоке — до -12°С.

В субботу и воскресенье, 21—22 января, ночные температуры воздуха составят от -9 до -15°С. При прояснениях они могут опуститься до -19 градусов. Днем прогнозируется от -5 до -10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 23—24 января, в республике сохранится умеренно морозная погода без осадков. Ночью ожидается от -14 до -19 градусов, днем — от -6 до -11°С.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что республика по-прежнему находится на периферии мощного антициклона, центр которого располагается над Казахстаном. Установилась умеренно морозная преимущественно сухая погода.

Днем в минувшую среду, 18 января, в Татарстане зафиксировали от 7 до 11 градусов мороза. Ночью похолодало до -13..-18°С, а на юге и востоке республики температуры опускались до -23 градусов. В полдень 19 января зарегистрировали от -6 до -13°С.

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Татьяна Демина