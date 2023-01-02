Новости общества

15:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исследование: 5% жительниц Казани сталкивались с харассментом со стороны начальства

00:31, 02.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Исследование: 5% жительниц Казани сталкивались с харассментом со стороны начальства
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 4% опрошенных признали, что сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства. Чаще всего в такой ситуации оказывались женщины (5%), нежеди мужчины (4%), сообщает сервис по поиску работы SuperJob

Еще 7% респондентов из столицы Татарстана сталкивались с харассментом со стороны своих коллег. Среди женщин доля тех, кто оказывался в такой ситуации, составила 11%, среди мужчин — 3%.

В опросе SuperJob участвовали представители экономически активного населения Казани с опытом работы. По словам аналитиков, число столкнувшихся в харассментом в трудовых коллективах стало больше после удаленки, на которую компании переходили в период пандемии коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в июне 2021 года в России появился проект, который может помочь жертвам харассмента «Позовите Галю!». Девушка, оказавшаяся в трудной ситуации из-за сексуальных домогательств, может найти в своем городе заведения, где ей окажут помощь. Для этого нужно назвать лишь кодовую фразу: «Позовите Галю!».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
Справка

Харассмент — приставание. Поведение человека, которое причиняет неудобство или даже вред другому человеку, нарушает неприкосновенность его частной жизни.

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также