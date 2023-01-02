Исследование: 5% жительниц Казани сталкивались с харассментом со стороны начальства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 4% опрошенных признали, что сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства. Чаще всего в такой ситуации оказывались женщины (5%), нежеди мужчины (4%), сообщает сервис по поиску работы SuperJob

Еще 7% респондентов из столицы Татарстана сталкивались с харассментом со стороны своих коллег. Среди женщин доля тех, кто оказывался в такой ситуации, составила 11%, среди мужчин — 3%.



В опросе SuperJob участвовали представители экономически активного населения Казани с опытом работы. По словам аналитиков, число столкнувшихся в харассментом в трудовых коллективах стало больше после удаленки, на которую компании переходили в период пандемии коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в июне 2021 года в России появился проект, который может помочь жертвам харассмента «Позовите Галю!». Девушка, оказавшаяся в трудной ситуации из-за сексуальных домогательств, может найти в своем городе заведения, где ей окажут помощь. Для этого нужно назвать лишь кодовую фразу: «Позовите Галю!».

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Антон Гаврилов