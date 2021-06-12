В Казани шесть заведений присоединились к проекту, защищающему жертв харассмента

В России появился проект, который может помочь жертвам харассмента «Позовите Галю!». В Казани к нему присоединились пока шесть заведений.

Суть состоит в том, что девушка, оказавшаяся в трудной ситуации из-за сексуальных домогательств, может найти в своем городе заведения, где ей окажут помощь. Для этого нужно назвать лишь кодовую фразу: «Позовите Галю!». После этих слов сотрудники кафе, бара, ресторана или магазина спрячут потенциальную жертву, выведут ее через черный вход или вызовут полицию.

Пока в Казани к проекту присоединились всего шесть заведений в центре города. Посмотреть все заведения можно на сайте проекта.

Фото: «Яндекс.Карты»

В августе прошлого года агентство Zoom Market составило рейтинг городов по распространенности сексуальных домогательств женщин к мужчинам. Казань оказалась в самом конце списка.

Ольга Плешкова