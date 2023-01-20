В Татарстане выявили 68 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 28 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 20 января в Татарстане зарегистрировано 194 486 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 191 881 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки зафиксирован один летальный случай.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин