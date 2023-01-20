Главное о коронавирусе на 20 января: математическая модель «кракена», в Японии приравняют COVID-19 к гриппу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане проведено 8 321 947 тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 68 человек. Всего на 20 января в республике зарегистрировано 194 486 случаев коронавируса. Выздоровел за весь период 191 881 человек, за минувшие сутки — 53. Умерли за весь период 2 010 человек — за последние сутки зафиксирован один летальный случай. Госпитализировали еще 28 человек.



По данным на 19 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 69 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 418 случаев COVID-19. Кроме того, 59 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 828 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

По состоянию на 20 января в Татарстане проведено 8 321 947 лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 855 исследований. Охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 171,7.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время заболевания COVID-19 и сразу после выздоровления нельзя употреблять алкоголь

За последние сутки в России выявили 6 078 случаев коронавируса, выздоровели 4 698 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 882 414, а выздоровевших — до 21 297 919. Госпитализировали за сутки 837 человек. Умер за сутки 41 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 394 569 человек.



Специалисты института проблем передачи информации им. Харкевича (ИППИ) РАН создали математическую модель распространения нового штамма COVID-19 «кракен» в Москве, сообщают «Известия». Специалисты предположили, что вирус станет доминирующим в столице уже в марте этого года. В мае по прогнозам экспертов, «кракен» и вовсе вытеснит всех своих «конкурентов».

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что во время заболевания COVID-19 или гриппом, а также сразу после выздоровления нельзя употреблять алкоголь. Об этом он сказал в ходе интервью с радио Sputnik. По словам специалиста, прием алкогольных напитков повышает риск развития тромбов. Также Болибок отметил, что перенесенный коронавирус и грипп увеличивают вероятность инфаркта и инсульта для тех граждан, которые переболели вирусами, но продолжают употреблять алкоголь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китай преодолел пик заболеваемости коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 668 251 988 раз, 6 734 774 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 958 808). На второй строчке — Индия (44 682 874), на третьей — Франция (39 677 034), на четвертой — Германия (37 659 518), на пятой — Бразилия (36 677 844).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 103 681). За ними следуют Бразилия (695 615), Индия (530 728), Россия (386 626, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 605).



За время пандемии было сделано 13 236 941 562 инъекции вакцины против коронавируса.

Вакцину китайской компании Sinopharm против штамма COVID-19 «омикрон» одобрили для проведения клинических испытаний в КНР. Главный научный сотрудник компании Чжан Юньтао заявил, что это первая вакцина в КНР, которая кодирует полноразмерный S-белок данной мутации вируса. В заявлении компании говорится, что лекарство создано с использованием новых технологий. По словам специалистов, вакцину проверяли на животных — эксперимент показал, что она обладает высоким уровнем антивирусной защиты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил изучить вопрос о переводе COVID-19 в категорию сезонного гриппа. Соответствующее поручение он дал Минздраву страны. В беседе с представителями СМИ Кисида отметил, что вирус должны отнести к пятой категории заболеваний этой весной. Он также призвал уделить внимание вопросу о правилах ношения масок в транспорте и помещениях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Японии на фоне пандемии COVID-19, которая продолжается уже третий год подряд, растет число самоубийств. Согласно докладу министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, за прошлый год в стране свели счеты с жизнью почти 21,6 тысячи граждан. Данный показатель на 600 человек превышает статистику 2021 года в этом вопросе. Также отмечается, что число самоубийств выросло на фоне вспышки коронавируса. В докладе отмечается, что причиной самоубийств граждан также могли стать карантинные ограничения, резкое сокращение доходов предприятий общепита, розничной торговли и туристического бизнеса.

Власти Южной Кореи решили отменить требование о ношении масок в большинстве закрытых помещений. По информации агентства Yonhap, данная инициатива перестанет действовать с 30 января. При этом отмечается, что граждане по-прежнему должны будут носить маски в общественном транспорте, больницах и аптеках.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Черногории зафиксировали первый случай заражения новым вариантом COVID-19 «кракен». Как сообщило национальное телевидение республики, вирус обнаружили в национальном институте здоровья в Черногории. Специалисты отметили, что новый штамм коронавируса не приводит к тяжелым последствиям для организма, однако является крайне заразным.

В КНР преодолели пик заболеваемости коронавирусом. Сейчас Китай частично вернулся к той ситуации, которая была в стране до 7 декабря 2022 года — в то время, когда COVID-19 только начинал распространяться в стране. По словам главы департамента неотложной медицинской помощи Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Го Яньхун, каждый регион КНР прошел через три пика заболеваемости коронавирусом. Она уточнила, что первый пик пришелся на 23 декабря, со вторым страна столкнулась 2 января и третий произошел 5 января. Также она подчеркнула, что в стране на 44% сократилось количество вызовов скорой помощи и тяжелых случаев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что обеспокоен распространением коронавируса в сельских районах страны. Свои переживания он объяснил тем, что перед лунным Новым годом граждане Китая много путешествуют внутри страны. Во время своего выступления в доме народных собраний в Пекине он также призвал проработать вопрос об увеличении медицинских ресурсов и подготовке к лечению граждан, которые в тяжелой форме болеют COVID-19. Помимо этого, китайский лидер призвал ввести «более строгие» санитарные меры в социальных учреждениях и домах престарелых.

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Антон Гаврилов