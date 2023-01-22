В России возрастает спрос на электромобили

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Около 3 тысяч электромобилей продали в России за 2022 год. По мнению автоэксперта Петра Баканова это свидетельствует о росте спроса на них, передает Daily Moscow.

По его словам, популярность электрокаров растет несмотря на то, что зарядная инфраструктура в России еще недостаточно развита. В случае, если 2023 год пройдет без потрясений, количество проданных электрокаров повысится до 10 тысяч, прогнозирует эксперт.

Однако чаще всего россияне покупают электромобили в качестве развлечения, а не как товар потребления, подчеркнул Баканов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России к следующему году выпустят как минимум 25 тысяч электромобилей. О таких планах рассказал вице-премьер страны Александр Новак.

— Планируется, что к 2024 году в России будет выпущено не менее 25 тысяч электромобилей и открыто более 9 тысяч зарядных станций. Внутренний спрос на накопители энергии достигнет 17,5 ГВтч, из них 16 ГВтч в год придется на электромобили, — цитирует его пресс-служба правительства России.



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Елизавета Пуншева