К 2024 году в России выпустят как минимум 25 тысяч электромобилей — это много или мало?

В России к следующему году выпустят как минимум 25 тысяч электромобилей. О таких планах рассказал вице-премьер страны Александр Новак.

— Планируется, что к 2024 году в России будет выпущено не менее 25 тыс. электромобилей и открыто более 9 тыс. зарядных станций. Внутренний спрос на накопители энергии достигнет 17,5 ГВтч, из них 16 ГВтч в год придется на электромобили, — цитирует его пресс-служба правительства России.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

25 тысяч электромобилей — это:

в 52,4 раза меньше произведенных за год автомобилей Tesla — в 2022-м компания запустила 1,31 млн электрокаров;

— в 2022-м компания запустила 1,31 млн электрокаров; в 16,2 раза меньше проданных Tesla за четвертый квартал 2022 года — за октябрь — декабрь реализовали 405,3 тысячи электромобилей;

— за октябрь — декабрь реализовали 405,3 тысячи электромобилей; почти в 15 раз больше количества произведенных за три месяца российских Evolute — за IV квартал в России выпустили 1,7 тысячи отечественных электромобилей под этим брендом;

— за IV квартал в России выпустили 1,7 тысячи отечественных электромобилей под этим брендом; в 55 раз больше количества проданных за три месяца электрокаров Evolute — россияне с октября по декабрь 2022 года приобрели всего 452 машины;

— россияне с октября по декабрь 2022 года приобрели всего 452 машины; на 6,3 тысячи больше числа используемых сегодня электромобилей в России — по данным «Автостата», в стране на 1 июля 2022 года зарегистрировано 18,7 тысячи таких машин;

— по данным «Автостата», в стране на 1 июля 2022 года зарегистрировано 18,7 тысячи таких машин; на 5 тысяч больше, чем планировалось выпускать в год электромобилей «Кама», — ожидалось, что в год будут производить 20 тысяч машин;

— ожидалось, что в год будут производить 20 тысяч машин; по 2 083 электромобиля в месяц;

по машине на 5 887 россиян — в стране, по данным Всероссийской переписи населения, проживает почти 147,2 млн человек;

— в стране, по данным Всероссийской переписи населения, проживает почти 147,2 млн человек; по машине на каждого жителя Алексеевского района Татарстана — там насчитывается 24 924 жителя.

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Татьяна Демина