США планирует передать Украине часть конфискованных российских активов

Американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Такое решение озвучил глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.

— В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины, — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что в конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

По словам спикера, этот закон не позволяет передать все конфискованные активы.

Фото: pxhere.com

Напомним, в конце июня Министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса заявил, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовали активы на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходится на шесть стран.

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Айрат Назипов