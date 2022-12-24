Правительство России выделит около 1,5 трлн рублей на пенсии и социальные выплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,49 трлн рублей Пенсионному фонду страны. Об этом говорится на сайте правительства.

Отмечается, что средства пойдут на выплату пенсий, специальных федеральных надбавок неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Кроме того, деньги пойдут на ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в России с 1 января ожидается индексация пенсий — она составит 4,8%.

В июне правительство России выделило дополнительные 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты могут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.



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Максим Кокунин