Президент Татарстана примет участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме. Об этом сообщает его пресс-служба.

Накануне Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Сегодня он встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В планах участие в церемонии закладки главной мечети Ахалского велаята в городе Аркадаг и посещение сервисного центра ПАО «КАМАЗ» в Ашхабаде. Также Рустам Минниханов намерен встретиться с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Напомним, в сентябре 2021 года президент Татарстана принял участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины Независимости Туркменистана. В приветственной речи он поздравил народ страны со значимой датой и отметил, что государство за три десятилетия достигло огромных успехов в социально-экономическом развитии.

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Татьяна Демина