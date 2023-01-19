Верфи Татарстана и Санкт-Петербурга обсуждают строительство трех судов для Туркменистана

Верфи Санкт-Петербурга и Татарстана ведут переговоры с Туркменистаном о строительстве трех судов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников на российско-туркменском бизнес-форуме.

— Судостроительные компании из Татарстана и Санкт-Петербурга ведут переговоры по строительству двух паромов и одного сухогруза для Туркменистана, — цитирует министра ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре «Реальное время» писало, что в Татарстане построят первый в России корабль на водородных топливных элементах. Договор подписали ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», который входит в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс».

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Айрат Назипов