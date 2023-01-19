Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone

Правительство Великобритании отправит на Украину 600 ракет Brimstone. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, сообщает Reuters.

Он отметил, что отправка состоится в качестве очередного пакета военной помощи. При этом конкретных сроков передачи вооружения Уоллес не назвал.

По данным из открытых источников, Brimstone — высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля». Разработана международным консорциумом MBDA для британских ВВС. Она снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения. Ее приняли на вооружение в 2005 году.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе, премьер Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2. Также речь шла и о дополнительных артиллерийских системах.

Накануне президент России Владимир Путин назвал победу в специальной военной операции на Украине неизбежной. По его словам, России помогут единство и сплоченность многонационального народа РФ, мужество и героизм бойцов, а также работа оборонно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов