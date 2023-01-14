Премьер Британии Сунак сообщил о планах поставить ВСУ танки Challenger 2

Фото: wikipedia.org/Simon Q from United Kingdom

Премьер Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2, а еще дополнительные артиллерийские системы.



— Премьер-министр обозначил стремление Соединённого Королевства усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем, — приводит ТАСС слова сообщения канцелярии.

Точное число танков не сообщается.

Фото: pixabay.com

СМИ сообщали, что власти Великобритании рассматривают возможность поставки Украине боевых танков Challenger 2.

В конце декабря администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отметим, что долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

Однако, согласно сводке исследовательской службы Конгресса США, такое решение в будущем представляет проблемы, «которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности».

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Маргарита Головатенко