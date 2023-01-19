Матч за мировую шахматную корону пройдет в Казахстане

Фото: Максим Платонов

В Казахстане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. В состязании сойдутся россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Соревнования будут проходить в период с 7 по 30 апреля. Официально о месте проведения матча международная шахматная федерация объявит 20 января.



Напомним, в конце ноября 2021 года Непомнящий сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону. В декабре того же года шахматисты вновь сошлись в шахматной партии. На этот раз Карлсен выиграл у Непомнящего черными фигурами в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Игра проходила в Дубае. В июле 2022 года Карлсен заявил, что у него нет мотивации проводить еще один матч с Непомнящим.

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Антон Гаврилов