Карлсен обыграл Непомнящего и сохранил титул чемпиона мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен выиграл у россиянина Яна Непомнящего черными фигурами в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.



Непомнящий допустил серьезную ошибку на 23-м ходу, и она дала Карлсену значительное преимущество. Россиянин сдался на 50-м ходу.

Счет в матче — 7,5:3,5 в пользу норвежца. Первые пять партий между оппонентами завершились ничьей. Из следующих партий норвежский шахматист одержал победу в четырех.

Карлсен сохранил звание чемпиона мира, которое удерживает с 2013 года. Он защищал титул в 2014, 2016 и 2018 годах.

В третьей партии матча за мировую шахматную корону Непомнящий сыграл с Карлсеном вничью.

Маргарита Головатенко