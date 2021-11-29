Российский гроссмейстер Непомнящий сыграл вничью в третьей партии за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону. Об этом сообщил ТАСС.

Игра проходила в Дубае. Счет матча был 1,5:1,5. Россиянин играл белыми фигурами. Все три партии закончились вничью.

Четвертая партия состоится во вторник. Непомнящий будет играть черными фигурами. Всего матч, проходящий в Дубае, состоит из 14 партий. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники должны сыграть четыре партии с укороченным контролем времени, а затем при необходимости до четырех партий блица и мини-поединок.

В июне сообщалось, что татарстанский шахматист Владислав Артемьев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его наградили за победу в составе сборной России на первой Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ, проходившей в августе 2020 года.





Дарья Акимова