В Татарстане нотариусы бесплатно заверили почти 4 тысячи документов мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане призванные в ходе частичной мобилизации совершили 3 878 нотариальных действий. Об этом сообщил глава Министерства юстиции республики Рустем Загидуллин на итоговой коллегии ведомства.

Он напомнил, что для помощи мобилизованным в Татарстане организовали мобильную консультационную группу. За правовой помощью обратились более 4,3 тысячи раз.

— Приемы мобилизованных осуществлялись ежедневно без выходных. В связи с обучением призванных граждан, боевыми сглаживаниями, приемы в основном проводились с 17 до 21 часа, — рассказал министр юстиции Татарстана.

Рустем Загидуллин уточнил, что особым спросом у мобилизованных татарстанцев пользовались услуги нотариусов. С 28 сентября составлено более 3,8 тысячи документов.

— При этом оплата за совершение нотариальных действий не взымалась, — обратил внимание он.

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Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу объявил 28 октября.

В конце декабря 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также смогут получить члены их семей.



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Татьяна Демина