Казань вошла в топ-10 городов, где выросли цены на квартиры

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани за прошлый месяц на 1,6% выросла средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи».

Самый больший рост на квартиры специалисты зафиксировали в Челябинске. Там за прошлый месяц средняя стоимость на квадратный метр вторичного жилья выросла на 2,6%. На 2,4% вырос данный показатель в Перми. В Новосибирске цена на квартиры подросла на 1,4%, в Красноярске и Самаре этот показатель подскочил на 1,3%. Слегка увеличились цены на квартиры и в Нижнем Новгороде (+0,8%), в Москве (+0,5%), в Волгограде (+0,7%), в Екатеринбурге и Уфе (+ 0,4%).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Больше всего цена на квадратный метр жилья снизилась в Воронеже (-1,3%).

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, собственники по прежнему пытаются продать свои квартиры «максимально дороже».

— Мы отмечаем относительно неплохую покупательскую активность, которую продолжает подогревать дисконт на готовое жилье, — сказал он.

Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%. В том же месяце отмечалось, что за год цены на жилье в Казани выросли на 14,5%. Это максимальный рост среди крупнейших городов страны.

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Антон Гаврилов