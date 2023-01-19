Клиенты Банка Казани могут совершать переводы в долларах по Казахстану
Банк Казани предоставляет возможность своим клиентам осуществлять платежи внутри Казахстана в долларах США. Переводы доступны предпринимателям и частным лицам.
Банк Казани открыл счет в долларах США для платежей внутри Казахстана. Теперь клиенты Банка Казани, юридические и физические лица, могут совершать переводы в долларах США. Перевод можно как отправить, так и получить. Для этого у получателя или отправителя должен быть открытый счет в одном из банков Республики Казахстан:
- АО «Банк ЦентрКредит»,
- АО «ForteBank»,
- АО «Bank RBK»,
- АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»,
- АО «Нурбанк»,
- АО «Евразийский банк»,
- АО «Иcламский банк «Заман-Банк».
Также с января 2023 года для предпринимателей в Банке Казани доступны платежи в индийских рупиях. Переводы осуществляются в рублях через корреспондентский счет с дальнейшей конвертацией в рупии, дополнительно открывать счет в индийских рупиях не потребуется.
Реквизиты для переводов в иностранной валюте указаны на сайте bankofkazan.ru (18+). Пишите вопросы в удобном для вас формате, в мессенджерах WhatsApp и Телеграм. Будьте в курсе полезных новостей с телеграм-каналом Банка Казани.
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