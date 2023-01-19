Клиенты Банка Казани могут совершать переводы в долларах по Казахстану

Фото: предоставлено пресс-службой ООО КБЭР «Банк Казани»

Банк Казани предоставляет возможность своим клиентам осуществлять платежи внутри Казахстана в долларах США. Переводы доступны предпринимателям и частным лицам.

Банк Казани открыл счет в долларах США для платежей внутри Казахстана. Теперь клиенты Банка Казани, юридические и физические лица, могут совершать переводы в долларах США. Перевод можно как отправить, так и получить. Для этого у получателя или отправителя должен быть открытый счет в одном из банков Республики Казахстан:

АО «Банк ЦентрКредит»,

АО «ForteBank»,

АО «Bank RBK»,

АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»,

АО «Нурбанк»,

АО «Евразийский банк»,

АО «Иcламский банк «Заман-Банк».

Также с января 2023 года для предпринимателей в Банке Казани доступны платежи в индийских рупиях. Переводы осуществляются в рублях через корреспондентский счет с дальнейшей конвертацией в рупии, дополнительно открывать счет в индийских рупиях не потребуется.

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