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Клиенты Банка Казани могут совершать переводы в долларах по Казахстану

09:50, 19.01.2023
Клиенты Банка Казани могут совершать переводы в долларах по Казахстану
Фото: предоставлено пресс-службой ООО КБЭР «Банк Казани»

Банк Казани предоставляет возможность своим клиентам осуществлять платежи внутри Казахстана в долларах США. Переводы доступны предпринимателям и частным лицам.

Банк Казани открыл счет в долларах США для платежей внутри Казахстана. Теперь клиенты Банка Казани, юридические и физические лица, могут совершать переводы в долларах США. Перевод можно как отправить, так и получить. Для этого у получателя или отправителя должен быть открытый счет в одном из банков Республики Казахстан:

  • АО «Банк ЦентрКредит»,
  • АО «ForteBank»,
  • АО «Bank RBK»,
  • АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»,
  • АО «Нурбанк»,
  • АО «Евразийский банк»,
  • АО «Иcламский банк «Заман-Банк».

Также с января 2023 года для предпринимателей в Банке Казани доступны платежи в индийских рупиях. Переводы осуществляются в рублях через корреспондентский счет с дальнейшей конвертацией в рупии, дополнительно открывать счет в индийских рупиях не потребуется.

Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани». Токен: Pb3XmBtzswqCjaN3zeRbwh74vB91zS6brQCMVyr

Реквизиты для переводов в иностранной валюте указаны на сайте bankofkazan.ru (18+). Пишите вопросы в удобном для вас формате, в мессенджерах WhatsApp и Телеграм. Будьте в курсе полезных новостей с телеграм-каналом Банка Казани.

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